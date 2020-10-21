Казахстанец сделал заявление о ситуации с дебютом в UFC

Он все равно придет на взвешивание, несмотря на сложность ситуации.

Казахстанский боец Сергей Морозов до сих пор не знает, сможет ли дебютировать в UFC 24 октября на турнире UFC 254. Нового соперника для нашего соотечественника вместо выбывшего из строя по болезни россиянина Умара Нурмагомедова ему пока не нашли, передает zakon.kz.

К сожалению, UFC не смогли найти равноценную замену. Я был согласен выступить с любым соперником, как на свой вес, так и на категорию выше. Но из-за недостатка времени и протокола безопасности Абу-Даби, связанного с пандемией, ничего не вышло. Я все еще не теряю надежды выступить на турнире в эту субботу и пройду процедуру взвешивания, чтобы выйти на замену, если кто-то слетит с боя Кенни - Вуд, - сказал Сергей Морозов.

Казахстанец также сообщил, что ему обещали бой в Лас-Вегасе до конца года, и выразил благодарность своему менеджеру за то, что сделал все возможное, чтобы он выступил на UFC 254.

Турнир UFC 254 с главным боем россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Джастина Гэтжи пройдет 24 октября в Абу-Даби (ОАЭ). Там же дебютирует в UFC еще один казахстанец Шавкат Рахмонов.

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