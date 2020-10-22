Назначен новый руководитель управления здравоохранения Атырауской области

Им стал Асхан Байдуалиев.

С 17 августа текущего года заместитель руководителя областного управления здравоохранения Асхан Байдуалиев, а затем и.о. руководителя управления здравоохранения, назначен руководителем управления здравоохранения Атырауской области, сообщает zakon.kz со ссылкой на служба коммуникаций Атырауской области.

Байдуалиев Асхан Мархабаевич - врач-уролог, кандидат медицинских наук.

Асхан Байдуалиев выпускник Казахского национального медицинского университета имени С.Ж. Асфендиярова, он начал свою карьеру ассистентом кафедры урологии и острой нефрологии. Был директором Карасайской районной поликлиники Алматинской области, руководителем управления здравоохранения Алматинской области, руководителем центра дополнительного профессионального образования Казахского национального медицинского университета имени С.Ж. Асфендиярова. Занимал должность директора департамента по клинической работе Казахского национального медицинского университета имени С.Ж. Асфендиярова, руководитель управления здравоохранения г. Шымкент.

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