Бекшин обратился к организаторам тоев

38% заразившихся коронавирусом в Алматы принимали участие в различных массовых мероприятиях.

В Алматы ухудшается эпидситуация. Главный санврач Алматы Жандарбек Бекшин на фоне продолжающихся нарушений карантина решил обратиться к организаторам тоев и других массовых праздников, передает zakon.kz.

Согласно статистике, 38% заразившихся коронавирусом в Алматы принимали участие в различных массовых мероприятиях.

Обращаюсь к организаторам тоев: вы подвергаете опасности не только себя, но и всех гостей, пожилых родственников, которые, подхватив инфекцию, заносят в семьи. А также ставите в неудобное положение гостей, которые в разгар тоя или поминок вынуждены покинуть по требованию мониторинговых групп мероприятие, - сказал Бекшин. - Это явилось причиной заражения 38% заболевших, участвовавших в различных массовых мероприятиях.

Массовыми, в условиях эпидемии или ее угрозы, является скопление более 10 человек, за исключением членов одной семьи.

За последнюю неделю мониторинговыми группами Алматы был выявлены ряд нарушений: в Медеуском районе в 24.00 часов работал паб "Black hall Bar", бар "Bla Bla Bar", в Турксибском районе - аналогичное проведение банкетного мероприятия (свадьба) в кафе "Эрмитаж", кафе "Золотой Кувшин" семейное мероприятие, в Наурызбайском районе - ресторан "Алтын" - узату, кафе "Tengri" - юбилей. На этих объектах работники мониторинговых групп распустили гостей. При повторных нарушениях объекты будут закрываться в судебном порядке.

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