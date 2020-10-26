Как развивалась казахская живопись, можно увидеть в Нур-Султане

Выставка "Легенды" открылась в столице.

Работы четырех казахстанских художников, олицетворяющие ход развития казахской живописи предыдущего столетия, представлены на выставке "Легенды", открывшейся в столичной галерее Kulanshi ArtSpace, передает zakon.kz.

Работы Абдрашита Сыдыханова, Сабура Мамбеева, Сагынтая Алимбета и Галыма Каржасова совершенно не похожи по стилю художественного письма. В то же время, их творчество объединяет глубокая привязанность к корням, уважение и интерес к истории своего народа. Благодаря тому, что в рамках одной выставки представлены работы художников столь разных направлений и стилей, посетители смогут ознакомиться со всей палитрой казахстанского изобразительного искусства прошлого столетия.

Представленные на выставке 75 работ объединяет интерес их создателей к изучению истории, детальному исследованию и оживлению наших символов, петроглифов, наскальных рисунков, анализу эпосов и легенд своего народа, – рассказала председатель кураторского совета центра современного искусства Kulanshi Лейла Махат.

По ее словам, ни одна работа не находится в экспозиции случайно, все они объединены настоящим, правильным патриотизмом.

Художников с непохожими стилями художественного письма объединяет глубокая привязанность к корням, уважение и интерес к истории своего народа. Поиск новых форм и техник в искусстве делают эту выставку цельным и понятным срезом развития казахской живописи предыдущего столетия. Это уже 19 выставка, проведённая в галерее Kulanshi ArtSpace. Для безопасности наших гостей мы временно отменили индивидуальные посещения выставки. Экскурсии мы проводим по 30 человек, на трёх языках – казахском, русском, английском", – прокомментировал Гурам Андроникашвили, председатель правления ForteBank.

Для того чтобы посетить выставку, необходимо записаться за экскурсию, позвонив в центр "Куланши" по телефонам: + 7 (702) 510-57-20; +7 (717) 274-47-09. Экскурсии проходят для групп по 30 человек на 3 языках – казахском, русском, английском.

Выставка проходит с 15 октября до 23 ноября 2020 года по адресу: г.Нур-Султан, улица Достык, 8/1, головной офис ForteBank.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!