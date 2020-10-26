РФ не развернет в Европе "Искандеры" при встречных шагах НАТО, - российский президент.

Президент России Владимир Путин обратился к НАТО с призывом объявить мораторий на развертывание в Европе ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, передает zakon.kz.

Об этом сообщается на сайте Кремля в понедельник, 26 октября.

По словам Путина, российско-американский договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был важен для Европы, а выход США из него стал большой ошибкой, которая усиливает риски развязывания гонки ракетных вооружений, роста конфронтационного потенциала и "скатывания к неконтролируемой эскалации".





Особую роль договор играл в поддержании предсказуемости и сдержанности в ракетной сфере на европейском пространстве, — заявил Путин.

Он отметил, что Россия придерживается позиции, что ракета 9М729 соответствует требованиям ранее действовавшего договора о РСМД, но "готова в духе доброй воли и дальше не предпринимать их развертывания на европейской части территории страны. Условием для этого Путин назвал отказ НАТО от размещения в Европе вооружений, ранее запрещенных этим соглашением.

Российский лидер предложил рассмотреть варианты "взаимных верификационных мер для снятия имеющихся озабоченностей". В частности, он допустил инспекции комплексов Aegis Ashore с пусковыми установками МК-41 на базах США и НАТО в Европе и российских ракет 9М729 в Калининградской области.

Целью верификационных мероприятий стало бы подтверждение отсутствия на охваченных договоренностями объектах наземных РСМД, а также вооружений, по характеристикам и классификации которых стороны не смогли договориться (российская ракета 9М729),— заявил он.

ДРСМД перестал действовать 2 августа 2019 года. США вышли из договора, обвинив Россию в его нарушении. Российские власти обвинения отвергли, заявив, что США лишь искали повод для избавления от ограничений в сфере контроля над вооружениями.

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