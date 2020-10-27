Макрона в Чечне назвали "террористом номер один"

По мнению муфтия Чечни, Макрон разжигает межнациональную и межрелигиозную рознь.

Муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев прокомментировал позицию президент Франции Эммануэля Макрона, касающуюся карикатур на ислам и ее символы, передает zakon.kz.

Свою позицию он опубликовал на странице Духовного управления мусульман республики в Instagram.

Макрон, ты являешься террористом номер один в мире. Ты, оскорбляя нашего пророка, оскорбляешь всех пророков и все религии. Макрон, ты самое унизительное существо, который не имеет никаких нравственных устоев и ценностей, - говорится в заявлении управления.

По мнению Межиева, Макрон разжигает межнациональную и межрелигиозную рознь.

Это заявление было опубликовано на фоне появления карикатур на пророка на стене ратуши в городе Монпелье. До этого в центре Парижа и других городов Франции прошли акции в память об убитом педагоге. Люди вышли на улицы с лозунгами в защиту свободы слова, республиканских свобод и поддержки преподавателей. Известно также, что карикатуры собираются перевыпустить отдельной книгой.

Убийство преподавателя Самюэля Пати произошло вечером 16 октября в городе Конфлан-Сент-Онорин в пригороде Парижа. Преступник - 18-летний чеченец Абдулах Анзоров - подкараулил учителя у колледжа, убил его и обезглавил. При этом фото и видео с места преступления он выложил в сеть. Позже его застрелили полицейские. Считается, что Анзоров напал на Пати, увидев видео в сети. На нем отец одной из учениц осудил преподавателя за то, что тот показал детям карикатуру на пророка Мухаммеда. В ролике говорилось, в каком именно учебном заведении это произошло.

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