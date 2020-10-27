У контактных бортпроводников не выявили коронавирус в Казахстане
В настоящее время бортпроводники не сдают ПЦР-анализ, только в случае превышения температуры.
Фото : rbk.ru27 октября 2020, 17:04
Главный государственный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов рассказал о процедуре ПЦР-исследований бортпроводников, сообщает zakon.kz.
Он отметил, что на сегодняшний день члены экипажей освобождены от ПЦР-исследований, так как перед сменой они проходят бесконтактную термометрию.
В случае, если будет превышение температуры, то они будут отстранены для прохождения ПЦР-анализа. На сегодняшний день среди 39 завозных случаев, у 44 контактных бортпроводников не выявлен коронавирус по результатам ПЦР-анализа, - сообщил Байгабулов на брифинге в СЦК.
Ранее сообщалось о том, что казахстанцы смогут вернуться на родину без ПЦР-справок на руках. Для иностранцев въезд в Казахстан без справок запрещен.
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