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У контактных бортпроводников не выявили коронавирус в Казахстане

В настоящее время бортпроводники не сдают ПЦР-анализ, только в случае превышения температуры.

Фото : rbk.ru27 октября 2020, 17:04

Главный государственный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов рассказал о процедуре ПЦР-исследований бортпроводников, сообщает zakon.kz.

Он отметил, что на сегодняшний день члены экипажей освобождены от ПЦР-исследований, так как перед сменой они проходят бесконтактную термометрию.

В случае, если будет превышение температуры, то они будут отстранены для прохождения ПЦР-анализа. На сегодняшний день среди 39 завозных случаев, у 44 контактных бортпроводников не выявлен коронавирус по результатам ПЦР-анализа, - сообщил Байгабулов на брифинге в СЦК.

Ранее сообщалось о том, что казахстанцы смогут вернуться на родину без ПЦР-справок на руках. Для иностранцев въезд в Казахстан без справок запрещен.


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