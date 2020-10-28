Астероид Апофис может столкнуться с Землей - астрономы

Столкновение с Землей в 2068 году становится вероятным.

Астероид Апофис направляется в сторону Земли. Ожидается, что он пройдет невероятно близко с Землей. Астрономы предполагают даже, что может произойти столкновение, передает zakon.kz.

Как пишет AstroNews, астроном Дэйв Толен и его коллеги из Института астрономии Гавайского университета объявили, что околоземный астероид Апофис ускоряется и дрейфует в сторону Земли из-за действия эффекта Ярковского. Он проявляется в экстремально слабом силовом воздействии на объект, обусловленном неоднородностью теплового излучения. И это воздействие играет значительную роль в случае астероида Апофис, так как усиливает вероятность столкновения с Землей в 2068 году.

Изначально астрономы пришли к выводу, что столкновение с Землей Апофиса невозможно. Потому что астероиды переизлучают в виде тепла энергию поглощаемого ими солнечного света, чтобы оставаться в состоянии теплового равновесия. В результате этого процесса орбита астероида слегка меняется. Но обнаружение действия эффекта Ярковского на астероид Апофис привело астрономов к мнению, что столкновение с Землей в 2068 году становится вероятным.

Апофис обратил на себя внимание тем, что он пройдет экстремально близко к Земле в пятницу, 13 апреля 2029 года. Этот 300-метровый астероид станет различим невооруженным глазом на небе в то время, когда он будет проходить в границах пояса, формируемого спутниками связи вокруг Земли.

Мы уже знаем в течение некоторого времени, что столкновение с Землей невозможно в ходе сближения этого космического камня с нашей планетой в 2029 году, - сказал Толен, который вместе со своей группой подробно отслеживал движение Апофиса по небу со времени его открытия в 2004 году. – Качество этих новых наблюдений, которые мы провели при помощи телескопа "Субару", было достаточно высоко, чтобы выявить ускорение, возникающее в результате действия эффекта Ярковского на этот астероид. Наши наблюдения показали, что астероид смещается с "чисто гравитационной" орбиты примерно на 170 метров ежегодно, и этого смещения достаточно для того, чтобы вернуть сценарий столкновения с Землей в 2068 году в число вероятных исходов.

Результаты исследования были доложены в Планетологической секции Виртуального собрания Американского астрономического общества 2020 года.

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