Врачи напомнили казахстанцам о важности скрининга

Проходить обследования не страшно, страшно заболеть.

В развитых странах профилактическая медицина стоит на приоритетном месте. В странах с высоким уровнем медицины скрининги являются обязательными и население мотивировано для их прохождения. С помощью скрининга можно выявить болезнь на ранних стадиях и избежать тяжелых последствий, когда медицина может быть бессильна. Об этом говорили на онлайн-лектории "От 18 до 70: Какие скрининги можно пройти на протяжении всей жизни", сообщает zakon.kz.

По словам заведующей центра профилактической медицины поликлиники №10 Нур-Султана Бигайши Токушевой, профилактический медосмотр здоровых лиц проводится на бесплатной основе в рамках ГОБМП и ОСМС. Целью скрининга является выявление заболевания и оказании помощи на ранней стадии. Скрининг проводится по конкретным заболеваниям среди различных возрастных групп.

Желающие могут пройти скрининг в поликлинике по месту жительства и прикрепления. При себе нужно иметь удостоверение личности, далее необходимо обратиться в регистратуру для определения статуса и застрахованности. Далее пациента направляют к участковому врачу.

На сегодня все целевые группы населения приглашаются медсестрами с помощью звонков, рассылок, подворовых обходов или через соцсети. Также о скрининге напоминают при посещении поликлиники на стойке регистратуры, - рассказала Токушева.

Согласно приказу Министерства здравоохранения РК № 685 "Об установлении целевых групп лиц, подлежащих профилактическим медицинским осмотрам, а также правил и периодичности проведения данных осмотров", скринингу подлежат дети от 0 до 18 лет и взрослые от 30 до 70 лет.

Дети проходят профилактический осмотр ежегодно до своего совершеннолетия. Воспитанников дошкольных учреждений, школьников, учащихся среднеспециальных учебных заведений и студентов до 18 лет обследует выездная бригада в организациях образования. Осмотр детей, которые не посещают дошкольные учреждения, проводится в поликлинике или семейном центре здоровья.

Так, у детей разного возраста измеряют рост, массу тела, окружность головы, грудной клетки, остроту зрения и слуха, давление, ЭКГ, визуальный осмотр кожного покрова, слизистых оболочек, органов кровообращения, нервно-психического развития, а также, с достижением определенного возраста, осмотр половых органов для исключения гинекологического и урологического анамнеза. В случае отклонений выдается направление на осмотр к узкому специалисту.

Для женщин в возрасте от 30 до 70 лет один раз в четыре года предусмотрен скрининг рака шейки матки, который включает в себя осмотр и цитологическое исследование. После 40 лет один раз в два года женщины могут рассчитывать на профосмотр на ранее выявление рака молочной железы – им проводят маммографию.

Мужчины и женщины в возрасте от 30 до 70 лет один раз в два года подлежат осмотру на ранее выявление поведенческих факторов риска развития различных заболеваний. Если врач обнаружит, что пациент имеет избыточную массу тела, низкую физическую активность, курит или употребляет в опасных дозах алкоголь, то проведет профилактическую консультацию, даст рекомендации по изменению поведения, направит в профильную школу здоровья.

После 40 лет мужчины и женщины один раз в два года проходят скрининг на ранее выявление артериальной гипертонии, ишемической болезни сердца, сахарного диабета, глаукомы. В этом случае замеряются показатели артериального давления, холестерина и уровня сахара в крови.

Мужчинам и женщинам в возрасте от 50 до 70 лет один раз в два года необходимо проходить скрининг на ранее выявление колоректального рака. Обследование предполагает гемокульт-тест, если он выдает положительный результат, то пациента направляют на прохождение колоноскопического исследования кишечника.

К слову, за девять месяцев 2020 года было проведено 4,9 млн профилактических осмотров казахстанцев. На эти цели Фонд социального медицинского страхования потратил 2,1 млрд тенге. Финансирование профосмотров осуществляется за счет средств ОСМС, поэтому для прохождения скрининга необходимо иметь статус застрахованности. При этом, государство оплачивает взносы за 11 млн казахстанцев, которые относятся к 15 льготным категориям.

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Как отметила Бигайша Токушева, на сегодняшний день казахстанцы относятся к скринигу дисциплинированно и считают это важным.

Раньше были моменты, когда мы неоднократно сами приглашали. Затем пациенты стали интересоваться, для чего нужен скрининг. Затем они понимают важность осмотров это Люди уже осознанно приходят сами и проходят скрининг. В период пандемии, когда профосмотр был приостановлен, многие звонили и интересовались, когда начнется скрининг, - отметила она.

Представитель Фонда СМС Зауреш Балкенова подчеркнула необходимость прохождения скрининга. Ведь благодаря ему удалось выявить на ранней стадии множество заболеваний и спасти жизни людей.

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