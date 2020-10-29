Кадыров готов отказаться от должности из-за позиции по Макрону

За эту позицию, если надо, я готов оставить должность, пострадать или отдать жизнь!

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что готов "пострадать" за свои высказывания в адрес президента Франции Эмманюэля Макрона, раскритиковавшего радикальный исламизм, и уйти с поста, передает zakon.kz.

Об этом Кадыров написал в своем Telegram-канале.

За эту позицию, если надо, я готов оставить должность, пострадать или отдать жизнь! Но молча наблюдать, как безбожники глумятся над религией, я не смогу и не собираюсь! — заявил он.

Как отмечает РБК, накануне Кадыров потребовал от Макрона прекратить, "пока еще не поздно, провокации и нападки на веру".

Иначе войдешь в историю как президент, принимавший сумасбродные решения, — заявил чеченский лидер.

По его словам, позиция французского президента, выступившего в защиту карикатур на пророка Мухаммеда после убийства учителя в пригороде Парижа, абсурдна. Макрон является главным "вдохновителем терроризма" во Франции, считает глава Чечни.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя высказывания Кадырова в адрес французского лидера, напомнил, что главы регионов не могут заниматься внешней политикой. Позднее глава Чечни заявил в ответ, что с критикой Макрона он выступил "как мусульманин, а не как политик".

16 октября в пригороде Парижа был убит учитель, показавший на одном из уроков карикатуры на пророка Мухаммеда. По версии властей страны, к нападению причастен чеченец Абдуллах Анзор. После этого президент Франции заявил, что учитель был убит "за то, что преподавал, за то, что он учил детей свободе слова", отметив, что "мракобесие и насилие не пройдут". Он также высказал мнение, что ислам как религия "переживает кризис во всем мире". Многие мусульмане раскритиковали Макрона за эти слова.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!