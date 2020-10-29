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Верховный суд разбирается в оправдательном приговоре обвиненного в педофилии

Информацию по итогам разбирательств ВС РК предоставит позже.

Фото : ВС РК29 октября 2020, 11:40

Верховный суд РК разбирается в оправдательном приговоре обвиняемого в педофилии в ВКО, передает zakon.kz.

На днях стало известно, что суд присяжных оправдал подозреваемого в изнасиловании четырехлетней девочки и ее девятилетнего брата. Информация вызвала резонанс в обществе в связи с тем, что преступление было очевидным - дети сами рассказали, что вытворял с ними сожитель матери.

В связи с этим редакция сайта обратилась в Верховный суд за комментарием. Там сообщили, что сейчас изучают материалы дела и намерены разобраться в ситуации.

Информацию по итогам разбирательств ВС РК предоставит позже.


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