Верховный суд разбирается в оправдательном приговоре обвиненного в педофилии

Информацию по итогам разбирательств ВС РК предоставит позже.

Верховный суд РК разбирается в оправдательном приговоре обвиняемого в педофилии в ВКО, передает zakon.kz.

На днях стало известно, что суд присяжных оправдал подозреваемого в изнасиловании четырехлетней девочки и ее девятилетнего брата. Информация вызвала резонанс в обществе в связи с тем, что преступление было очевидным - дети сами рассказали, что вытворял с ними сожитель матери.

В связи с этим редакция сайта обратилась в Верховный суд за комментарием. Там сообщили, что сейчас изучают материалы дела и намерены разобраться в ситуации.

Информацию по итогам разбирательств ВС РК предоставит позже.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!