Казахстанец Гусман Кыргызбаев вошел в ТОП-10 лучших дзюдоистов мира

Всего в соревнованиях принимали участие 459 спортсменов из 69 стран мира.

Международная федерация дзюдо (IJF) обновила новый рейтинг дзюдоистов планеты, сформированный по итогам завершившегося в Будапеште (Венгрия) турнира из серии "Большого шлема", сообщает zakon.kz.

Всего в соревнованиях принимали участие 459 спортсменов из 69 стран мира.

По итогам состязаний седьмую строчку лучших дзюдоистов мирового рейтинга в весовой категории до 60 килограмм занял спортсмен Центрального спортивного клуба армии ефрейтор Гусман Кыргызбаев. На его счету 4080 баллов.

"Большой шлем" в Будапеште стал первым значимым турниром после долгого перерыва, связанного с пандемией коронавируса. Состав участников соревнований был очень сильный, в чемпионате принимали участие лучшие борцы мира. Несмотря на это, Гусман показал высокий результат. Впереди нас ждут усиленные тренировки к предстоящим соревнованиям, – поделился начальник отдела подготовки штатных команд по олимпийским видам спорта ЦСКА майор Анвар Усенов.

Гусман Кыргызбаев – член национальной сборной РК, победитель чемпионата мира среди военнослужащих CISM (Международный совет военного спорта) в Цюрихе (Швейцария) 2016 года, чемпион этапа Гран-при в Агадире (Марокко) 2018 года, чемпион турнира «Большого шлема» (Grand-Slam) в Абу-Даби (ОАЭ) 2019 года, неоднократный призер представительных международных турниров.

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