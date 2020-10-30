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85-летнюю школу передвинули на другое место с помощью роботов

Инженеры использовали около 200 агрегатов, которые смогли поднять и шаг за шагом перенести конструкцию весом в 7000 тонн.

Фото : CNN30 октября 2020, 14:09

В Шанхае здание школы 1935 года перенесли на новое место с помощью роботизированных гидравлических "ног", передает zakon.kz.

На перемещение здания на 62 метра ушло 18 дней. Инженеры использовали около 200 агрегатов, которые смогли поднять и шаг за шагом перенести конструкцию весом в 7000 тонн.

Сообщается, что подобные операции обычно выполняются с использованием боковых направляющих и платформ. Однако конструкция и форма этой школы не позволяла применить этот метод.

Прежде чем ученики вернутся обратно, рабочим необходимо убедиться, что перемещение не повредило прочность конструкции.

На освободившемся месте планируется построить коммерческий центр.


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