В Актюбинской области новый глава Управления здравоохранения
До назначения на должность руководителя управления здравоохранения области возглавлял "Актюбинский медицинский центр".
Руководителем управления здравоохранения Актюбинской области назначен Рустем Исаев, передает zakon.kz.
Информация об этом размещена в паблике акимата.
44-летний Рустем Исаев выпускник Актюбинской государственной медицинской академии и Актюбинского регионального университета им. К. Жубанова.
Трудовую деятельность начал в 1993 году санитаром реанимационного отделения Хромтауской центральной районной больницы.
В разные годы работал врачом-хирургом Уилской ЦРБ, врачом-анестезиологом-реаниматологом, заместителем главного врача по лечебной работе, главным врачом Уилской ЦРБ, главным врачом Хромтауской районной больницы.
До назначения на должность руководителя управления здравоохранения области возглавлял "Актюбинский медицинский центр".
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