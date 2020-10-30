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В Актюбинской области новый глава Управления здравоохранения

До назначения на должность руководителя управления здравоохранения области возглавлял "Актюбинский медицинский центр".

Фото : пресс-служба30 октября 2020, 19:23

Руководителем управления здравоохранения Актюбинской области назначен Рустем Исаев, передает zakon.kz.

Информация об этом размещена в паблике акимата.

44-летний Рустем Исаев выпускник Актюбинской государственной медицинской академии и Актюбинского регионального университета им. К. Жубанова.

Трудовую деятельность начал в 1993 году санитаром реанимационного отделения Хромтауской центральной районной больницы.

В разные годы работал врачом-хирургом Уилской ЦРБ, врачом-анестезиологом-реаниматологом, заместителем главного врача по лечебной работе, главным врачом Уилской ЦРБ, главным врачом Хромтауской районной больницы.

До назначения на должность руководителя управления здравоохранения области возглавлял "Актюбинский медицинский центр".


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