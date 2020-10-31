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В Казахстане 123 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

в городе Нур-Султан - 39,

в Акмолинской области - 8,

в Актюбинской области - 4,

в ВКО - 27,

в ЗКО - 15,

в Карагандинской области - 20,

в Костанайской области - 5,

в Павлодарской области - 5.

Всего в стране выздоровели – 106 310 человек от COVID-19.

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