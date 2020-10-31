В Казахстане 123 человека выздоровели от коронавирусной инфекции
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Фото : zakon.kz.31 октября 2020, 08:15
В Казахстане 123 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.
в городе Нур-Султан - 39,
в Акмолинской области - 8,
в Актюбинской области - 4,
в ВКО - 27,
в ЗКО - 15,
в Карагандинской области - 20,
в Костанайской области - 5,
в Павлодарской области - 5.
Всего в стране выздоровели – 106 310 человек от COVID-19.
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