Жилье для медиков: в Алматинской области решают вопрос заветных квадратных метров

Около 180 медиков Алматинской области получат собственное жилье.

Положительная динамика развития наблюдается во всех сферах Алматинской области. Строится современное жилье, зеленеют парки и скверы, укрепляется инфраструктура, возводятся крупные социальные объекты: детские сады, школы и больницы, продолжается газификация.

Особое внимание уделяется вопросу обеспечения населения доступным жильем и в регионе ведется масштабное строительство домов для очередников и медработников. В текущем году приобретено 127 квартир на сумму 756 млн.тг, из них 16 ключей по поручению акима Амандыка Баталова вручены медицинским работникам. А до конца года планируют обеспечить жильем еще 48 медработников.

Несмотря на пандемию коронавируса, развитие Алматинской области продолжается активными темпами. А его жемчужина – Талдыкорган, и вовсе за последние 5-лет изменился до неузнаваемости. Наиболее привлекательной становится архитектурно-строительный сектор, где произошло немалое количество изменений.

К примеру, появился новый жилой массив, именуемый 8 микрорайоном. На его территории возводят современные многоэтажные дома и провели необходимую инфраструктуру. Порадовали и Жетысуских студентов, для их комфортного проживания и использования возможностей сполна, по инициативе Главы государства и поддержке руководства региона, возведено новое общежитие на 288 мест. Оно построено по типу гостиничного класса и расположено вдоль реки Каратал.

Еще одним нововведением стала – новая модульная инфекционная больница на 200 коек, возведенная за 55 дней. К слову, в текущем году в регионе строится 18 объектов здравоохранения, на общую сумму более 12 миллиардов тенге. Помимо этого, решается и кадровый вопрос. Совместно с Казахским национальным университетом имени Асфендиярова обучено 274 специалиста, среди которых терапевты, инфекционисты и педиатры.

А на следующий год, специально для медицинских работников, запланировано строительство 60-квартирного жилого дома в областном центре. И еще 64 медика также обретут квартиры до конца года.

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