Макрон пояснил свой комментарий о карикатурах

По словам французского президента, мусульмане больше всего страдают от поведения тех, кто извращает ислам.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что понимает чувства мусульман в связи с публикацией карикатур на пророка Мухаммеда во французской прессе, но не может повлиять на их авторов, передает zakon.kz со ссылкой на "РИА Новости".

Я понимаю чувства мусульман в связи с публикацией карикатур на пророка Мухаммеда, но правительство не стоит за их публикацией, это исходит от свободных и независимых СМИ, не связанных с правительством, - заявил Макрон.

Макрон считает, что его слова неправильно поняли. Из-за искаженного восприятия этой речи, как заметил политик, у представителей мусульманского мира возникло ощущение, будто он — сторонник этих карикатур.

По словам французского президента, мусульмане больше всего страдают от поведения тех, кто извращает ислам.

Есть люди, которые искажают ислам и от имени этой религии призывают ее защищать, — добавил президент Франции.

В минувший четверг, когда мусульманский мир отмечал день рождения пророка Мухаммеда, выходец из Туниса зарезал трех человек в церкви Нотр-Дам в Ницце и ранил нескольких.

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