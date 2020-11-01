Выборы в США: Опросы отдают победу Байдену

Трамп по-прежнему близок к Байдену в достаточных количествах штатов, чтобы дать ему 270 голосов коллегии выборщиков, необходимых для переизбрания на второй срок.

За два дня голосования на выборах в США демократ Джо Байден опережает президента Дональда Трампа, но кандидат от Республиканской партии сохраняет надежды на победу благодаря высоким шансам в колеблющихся штатах, передает zakon.kz со ссылкой на Korrespondent.

Национальное преимущество Байдена над Трампом в последние месяцы остается относительно стабильным. В последнем опросе Reuters/Ipsos, проведенном 27-29 октября, он получает 51% против 43%.

Но Трамп по-прежнему близок к Байдену в достаточных количествах штатов, чтобы дать ему 270 голосов коллегии выборщиков, необходимых для переизбрания на второй срок. Опросы Reuters/Ipsos показывают, что гонка сохраняет высокий накал во Флориде, Северной Каролине и Аризоне.

Трамп также отстает на пять пунктов в Пенсильвании и на девять очков в Мичигане и Висконсине, трех других штатах, которые помогли ему одержать победу в Коллегии выборщиков в 2016 году над демократом Хиллари Клинтон, которая выиграла всенародное голосование.

Но даже без Мичигана и Висконсина Трамп может снова победить, если ему будут принадлежать все остальные штаты, где он выиграл в 2016 году.

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