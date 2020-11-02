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8 вагонов с углем сошли с рельсов в Карагандинской области

Происшествие на движение поездов не повлияло.

Фото : пресс-служба2 ноября 2020, 14:41

В Карагандинской области произошел сход 8 вагонов, сообщает zakon.kz.

По информации КЧС МВД РК, это произошло 2 ноября в 06:00 часов на 27 км железнодорожного перегона станции Ботакара в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области.

На подъездных путях произошел сход колесных пар 8 вагонов груженных углем, в том числе двух с опрокидыванием, - отметил сообщил официальный представитель МЧС Талгат Уали.

Он добавил, что произошло повреждение 150 метров железнодорожного полотна.

Происшествие на движение поездов не повлияло. Пострадавших нет.


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