Появилось видео массовой драки хоккеистов из Казахстана и Мексики
Они устроили драку на турнире в Дубае.
Фото : кадр из видео4 ноября 2020, 18:25
На международном турнире среди любителей Dubai Ice Hockey Open Cup произошла массовая драка, сообщает zakon.kz со ссылкой на "Шайба.kz".
Ее участниками стали хоккеисты сборных Казахстана и Мексики.
Потасовка произошла сразу после финальной серии по окончанию матча, в котором казахстанцы одержали победу со счетом 5:2.
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