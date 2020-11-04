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Появилось видео массовой драки хоккеистов из Казахстана и Мексики

Они устроили драку на турнире в Дубае.

Фото : кадр из видео4 ноября 2020, 18:25

На международном турнире среди любителей Dubai Ice Hockey Open Cup произошла массовая драка, сообщает zakon.kz со ссылкой на "Шайба.kz".

Ее участниками стали хоккеисты сборных Казахстана и Мексики.

Потасовка произошла сразу после финальной серии по окончанию матча, в котором казахстанцы одержали победу со счетом 5:2.


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