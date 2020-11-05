Казахстанский боксер ворвался в ТОП-100 мирового рейтинга уже после второго боя в профи

Бек Нурмаганбет в любителях выигрывал "золото" чемпионата Азии в 2019 году.

Казахстанский боксер Бек Нурмаганбет (2-0, 1 КО) существенно улучшил свое положение в рейтинге портала Boxrec.com после недавней победы на турнире в Атырау, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Напомним, по итогам шести раундов Нурмаганбет уверенно победил единогласным решением судей Абдаллаха Паззи (11-8, 10 КО) из Танзании — 60-52, 60-52, 60-52. В рейтинге BoxRec в полутяжелом весе Нурмаганбет взлетел сразу на 411 позиций — с 506-го места на 95-е.

Бек Нурмаганбет дебютировал в профи в июле — уже в первом раунде он нокаутировал венгра Тамаша Ласку (19-23-1, 10 КО). Что касается выступления казахстанца в любителях, то он выигрывал "золото" чемпионата Азии в 2019 году.





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