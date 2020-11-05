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Премьер-министр Кыргызстана позвонил Мамину

Были рассмотрены вопросы взаимодействия в рамках ЕАЭС и СНГ,

Фото : primeminister.kz5 ноября 2020, 17:08

Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин по инициативе кыргызской стороны провел телефонный разговор с премьер-министром, исполняющим обязанности президента Кыргызской Республики Садыром Жапаровым, сообщает zakon.kz.

Стороны обсудили состояние и перспективы сотрудничества Казахстана и Кыргызстана в торгово-экономической, транзитно-транспортной и водно-энергетической сферах, - отмечается на сайте премьер-министра.

Рассмотрены вопросы взаимодействия в рамках ЕАЭС и СНГ, а также опыт борьбы с распространением COVID-19.


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