Премьер-министр Кыргызстана позвонил Мамину
Были рассмотрены вопросы взаимодействия в рамках ЕАЭС и СНГ,
Фото : primeminister.kz5 ноября 2020, 17:08
Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин по инициативе кыргызской стороны провел телефонный разговор с премьер-министром, исполняющим обязанности президента Кыргызской Республики Садыром Жапаровым, сообщает zakon.kz.
Стороны обсудили состояние и перспективы сотрудничества Казахстана и Кыргызстана в торгово-экономической, транзитно-транспортной и водно-энергетической сферах, - отмечается на сайте премьер-министра.
Рассмотрены вопросы взаимодействия в рамках ЕАЭС и СНГ, а также опыт борьбы с распространением COVID-19.
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