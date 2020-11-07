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Азербайджан занял 16 сел в Карабахе

Бои с различной интенсивностью продолжаются на Агдеринском, Агдамском и Ходжавендском направлениях фронта.

Фото : Anadolu7 ноября 2020, 18:45

Азербайджанская армия в ходе наступления в Нагорном Карабахе взяла под контроль еще 16 селений, передает zakon.kz со ссылкой на Anadolu.

По словам президента Азербайджана, речь идет о селениях в Ходжавендском районе. Минобороны Азербайджана в свою очередь сообщило, что бои с различной интенсивностью продолжаются на Агдеринском, Агдамском и Ходжавендском направлениях фронта.

Представитель министерстве обороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил об интенсивных боях в районе Шуши, второго по величине города в Нагорном Карабахе.

По его словам, бои продолжаются уже несколько дней, эпицентр боевых действий находится на участке Шуши-Карин.

Военная операция по уничтожению в окрестностях Шуши диверсионно-разведывательных, тактических ротных групп, наемников Азербайджана успешно продолжается, - сказал Ованнисян.


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