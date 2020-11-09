Совместная с российскими полицейскими спецоперация прошла в Алматы

Только по одному факту в незаконный оборот не допущено более 40 тыс. разовых доз мефедрона стоимостью 240 млн тенге.

Крупная нарколаборатория ликвидирована в Алматы во время совместной с российскими полицейскими спецоперации, сообщил на брифинге начальник Департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Тлеген Маткенов, передает корреспондент zakon.kz.

Буквально на днях в ходе операции, проведенной совместно с коллегами из России, ликвидирована еще одна лаборатория в южной столице. Задержаны трое алматинцев, у которых изъято около 10 кг мефедрона, — сообщил Маткенов.

По его словам, подозреваемые наладили производство в квартире одного из участников преступной группы. Сырье заказывали за рубежом, а готовые наркотики планировали распространять в Алматы.

В ходе обыска изъяты химические реактивы, оборудование и компоненты для изготовления наркотиков, системы вентиляции воздуха. Для того, чтобы вы могли оценить масштаб предотвращенной трагедии, я скажу, что только по этому факту в незаконный оборот не допущено более 40 тыс. разовых доз мефедрона стоимостью 240 млн тенге. Хочу отметить, что активное противодействие синтетическим наркотикам стало возможным вследствие принятия комплекса законодательных мер, — объяснил глава департамента.

Всего, по информации ведомства, за 10 месяцев полиция выявила 1 950 преступлений в сфере незаконных наркотиков, в том числе 1 123 факта сбыта и 87 фактов контрабанды. Объем изъятых наркотиков возросла на 3 тонны, в том числе их синтетических видов - более чем на 90 кг.

Разобщена деятельность 6 организованных наркогрупп. Привлечены к ответственности 5 лидеров и 21 участник ОПГ, в отношении которых возбуждено 33 уголовных дела. Ликвидировано 7 нарколабораторий с изъятием более 65 кг готовых к употреблению наркотиков и 140 литров прекурсоров. На "черном рынке" их стоимость составляет около 1 млрд тенге.

Маткенов отметил, что включение в подконтрольные списки 89 наименований новых видов наркотиков и утверждение их перечня постановлением Правительства позволило ввести в правовую зону все известные психоактивные вещества. В результате на сегодняшний день уже изъято 96 кг синтетики, что в десятки раз превышает показатели прошлого года (5,1кг).

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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