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В Казахстане не планируют повышать пенсионный возраст 

В ответе премьер-министра ничего не говорилось о дальнейшем повышении пенсионного возраста.

Фото : 24.kz9 ноября 2020, 14:46

Вопрос повышения пенсионного возраста правительством РК не рассматривается, сообщает zakon.kz.

В ответе на соответствующий депутатский запрос от фракции "Народные коммунисты", в котором предлагалось понизить пенсионный возраст, было дано пояснение действующей в РК системы пенсионного обеспечения с изменениями, вступившими в силу еще в 2018 году.

При этом в качестве примера приводились мировые тренды, складывающиеся на рынке труда, а также демографические тенденции в различных странах.

В ответе премьер-министра ничего не говорилось о дальнейшем повышении пенсионного возраста в РК, так как такой вопрос сегодня на повестке дня не стоит.

Таким образом, информация, переданная некоторыми СМИ о том, что в РК планируется повышение пенсионного возраста, не соответствует действительности.


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