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Определены два продукта, облегчающие течение коронавируса

Прием меда и тмина привел к облегчению симптомов на 3 и 7 день, при средней и тяжелой форме соответственно.

Фото : YouTube10 ноября 2020, 15:11

Опубликовано исследование о том, что мед и черный тмин могут помочь быстрее справиться с коронавирусной инфекцией, передает zakon.kz.

Международная группа специалистов провела исследование пациентов, заболевших COVID-19 в средней и тяжелой форме. Часть из них получала ежедневно один гр. меда и 80 млгр черного тмина на килограмм веса. Другой части давали плацебо, пишет РИА Новости.

Исследование показало, что прием меда и тмина привел к облегчению симптомов на 3 и 7 день, при средней и тяжелой форме соответственно. Также они помогли вывести вирус из организма в среднем на 4 дня раньше, чем в контрольной группе.

При этом ученые заверяют, что употребление сочетания меда и черного тмина не дало побочных эффектов и может использоваться отдельно или в сочетании с другими методами лечения COVID-19.


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