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ВОЗ назвала основные отличия симптомов COVID-19 от гриппа

Согласно данным организации, симптомы тяжелой формы COVID-19 включают в себя одышку, потерю аппетита, постоянную боль или давление в груди.

Фото : zakon.kz.12 ноября 2020, 07:43

COVID-19 и грипп имеют схожие симптомы, однако заражение коронавирусом может вызывать дополнительные симптомы заболевания, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

COVID-19 и грипп имеют схожие симптомы, такие как кашель, насморк, боль в горле, лихорадка, усталость. Однако COVID-19 может вызвать дополнительные симптомы, такие как потеря чувства вкуса и обоняния, одышка, - отметили во Всемирной организации здравоохранения.

Согласно данным организации, симптомы тяжелой формы COVID-19 включают в себя одышку, потерю аппетита, постоянную боль или давление в груди, температуру свыше 38 градусов, а также спутанность сознания.

Человек с тяжелыми симптомами должен немедленно обратиться за медицинской помощью. Даже при легких симптомах COVID-19 к врачам должны обращаться люди с хроническими заболеваниями, пожилые граждане, дети до пяти лет и беременные женщины.


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