Более 150 млн тенге: Казахстанку арестовали в Грузии за изготовление наркотиков

Ей грозит лишение свободы на срок от 6 до 11 лет.

27-летнюю казахстанку арестовали в Тбилиси по подозрению в изготовлении и продаже наркотиков, сообщает zakon.kz.

Об этом говорится в сообщении МВД Грузии.

Указывается, что в съемном жилье задержанная изготовляла наркотическое вещество мефедрон, которое потом продавала через Интернет.

Сообщается, что полицейские неоднократно осуществляли контрольную закупку мефедрона у обвиняемой и вели скрытую аудио- и видеозапись. Также была сделана скрытая аудио- и видеозапись процесса изготовления препарата мефедрон в лаборатории.

Всего во время личного обыска и временного жилья задержанной, а также из разных тайников было изъято 2,3 килограмма мефедрона.

Также во время обыска временного жилья изъяты необходимые для изготовления мефедрона химические вещества, прекурсоры и соответствующий лабораторный инвентарь.

Сумма изъятых наркотиков на черном рынке составляет примерно 1,2 млн лари (более $360 тыс или почти 155 млн тенге).

Уголовное дело возбуждено по двум статьям УК: "Незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, их аналогов или прекурсоров в крупном размере" и "Организация или содержание подпольной лаборатории для незаконного производства наркотических средств, их аналогов, прекурсоров, новых психоактивных веществ, психотропных веществ или их аналогов".

Задержанной казахстанке грозит лишение свободы на срок от 6 до 11 лет.

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