Это еще не все. О масштабах международной спецоперации рассказал КНБ РК

Пока деятельность организаторов и участников транснациональной наркоструктуры не будет локализована, устремления к Казахстану со стороны наркосообщества будут продолжаться.

Комитет национальной безопасности Казахстана сообщил подробности ликвидации транснациональной наркогруппировки, организовавшей поставку крупных партий синтетических наркотиков в нашу страну, передает zakon.kz.

В Комитете сообщили, что Казахстан стал активным объектом наркоэкспансии транснациональными зарубежными структурами. Поступление синтетических наркотиков в Казахстан фиксируется через различные почтовые службы и логистические компании. В числе основных выявляемых синтетических наркотиков значатся MDMA, марки LSD, aPVP, амфетамин, аналоги пировалерона, соли, синтетические каннабиноиды и другие вещества.

В этих условиях, в период с конца 2019 по октябрь текущего года сотрудниками КНБ Казахстана проведена масштабная операция по пресечению деятельности транснациональной преступной группы, осуществлявшей поставки из РФ в РК синтетических наркотиков, а также их изготовление и реализацию через интернет-магазин "Борат 24".

В ноябре 2019 года в Кокшетау были задержаны пять региональных сбытчиков, распространявших синтетические наркотики через соцсети. 26 апреля текущего года ликвидировали лабораторию по изготовлению синтетических наркотиков в Степногорске. Установлено, что действиями задержанных руководила координатор интернет-магазина "Борат24".

28 апреля в Нур-Султане задержали так называемого оптового кладовщика, у которой изъяли около четырех килограммов синтетических наркотиков. Во время следствия установлена связь кладовщика с непосредственным представителем транснациональной наркоструктуры.

Кладовщик рассказала, что с декабря прошлого года по апрель 2020 года она получила более 90 кг синтетических наркотиков. Наркокурьером товар доставлялся маршрутом Новосибирск - Павлодар - Нур-Султан. Кладовщик забирала его бесконтактным способом по переданным координатам.

27 мая текущего года в результате проведенных розыскных мероприятий задержан представитель наркоструктуры, бывший военнослужащий ГРУ МО РФ, принимавший участие в боевых действиях в Сирии. В марте текущего года он прибыл из России в Нур-Султан для выполнения своей незаконной миссии. При обыске у него изъято более 5 кг синтетического наркотика.

Негласное наблюдение за иностранцем показало, что он получал наркотики, замаскированными в бытовой технике из России, через транспортно-логистические компании, используя поддельный паспорт гражданина Украины.

В дальнейшем, партиями от 1 до 5 кг он переправлял их в крупные казахстанские города.

В рамках очередного этапа операции в Костанайской и Акмолинской областях пресечены три международных канала поставки синтетических наркотиков, направлявшихся из Екатеринбурга, Москвы в Нур-Султан. При досмотре грузовых авто изъято более 15 кг, спрятанных в бытовой технике.

В целях выявления всех звеньев наркоструктуры проведена контролируемая поставка наркотиков в Алматы, Шымкент, Нур-Султан. В результате задержаны пять пособников наркоструктуры, у которых изъято около полутора кг синтетики, предназначенные для передачи региональным интернет-магазинам, - рассказали в КНБ.

В результате проведенных техмероприятий в отношении интернет-ресурса "Борат 24" 31 мая текущего года в Нур-Султане задержали администратора сайта.

Также установлен еще один пособник наркоструктуры - гражданин Узбекистана, организовавший подпольную лабораторию по производству наркотиков в столице. 6 июля после получения очередной партии наркотиков из России гражданин Узбекистана был задержан. У него тоже изъяли поддельный паспорт гражданина Украины.

В рамках разработки установлены новые ухищрения при контрабанде наркотиков - психотропные вещества доставляются в предпоследней стадии готовности в жидком виде, когда отсутствует необходимость специального лабораторного оборудования, необходимого для изготовления конечного продукта.

24 октября текущего года в Алматы пресечена деятельность нелегальных криптообменников, организовавших легализацию денежных средств для интернет-магазина "Борат 24" путем покупки биткоинов и вывода их за рубеж. За два года легализовано более 2,5 млрд тенге.

Следствие установило, что владельцы криптообменников также причастны к легализации денежных средств других крупных интернет-магазинов OASIS, KAEF02, MAFIA и других, продающих психотропные вещества в РК.

В настоящее время в рамках операции органами КНБ в целом выявлено в Казахстане более 50 пособников транснациональной группировки. Установлены их представители в России и Украине.

По итогам операции задержаны 34 участника транснациональной наркоструктуры, уничтожено восемь нарколабораторий. Изъято 40 кг психотропных веществ, завезенных в крупные города страны – Нурсултан, Алматы и Шымкент контрабандным путем. Ориентировочная цена розничной стоимости изъятого наркотика на черном рынке составляет 600 млн тенге (80 тыс. доз).

9 сентября решением Есильского суда Нур-Султана интернет-ресурс "Борат 24" признан запрещенным в Казахстане.

В целом принятые меры позволили улучшить наркоситуацию в стране. Однако, пока деятельность организаторов и участников транснациональной наркоструктуры не будет локализована, устремления к Казахстану со стороны наркосообщества будут продолжаться. В этой связи КНБ РК во взаимодействии со спецслужбами РФ, США, ФРГ принимают меры по установлению всех участников транснациональной наркоструктуры, находящихся за рубежом, - резюмировали в КНБ.

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