Токаев поздравил Санду с победой на президентских выборах
Он выразил надежду на укрепление казахстанско-молдавских отношений.
Фото : Facebook16 ноября 2020, 20:06
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил Майю Санду с избранием на пост Президента Республики Молдова, передает zakon.kz со ссылкой на Акорду.
Ваша победа на выборах является убедительным свидетельством народной поддержки Вашего курса на построение демократического, стабильного и экономически процветающего государства. Надеюсь, совместными усилиями нам удастся укрепить казахстанско-молдавские отношения, основанные на традиционных узах дружбы и взаимовыгодного сотрудничества, – говорится в телеграмме.
Президент Казахстана пожелал Майе Санду больших успехов на ответственном государственном посту во имя процветания и благополучия Республики Молдова.
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