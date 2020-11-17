Падение экономики Кыргызстана: подобного не было с 1995 года

Ожидается, что по итогам 2020 года экономика Кыргызстана упадет на 4%.

В Кыргызстане последние события привели не только к стагнации власти, но и экономики. Своим видением того, что происходит в экономике соседней страны и насколько она просела, с zakon.kz поделилась казахстанский политолог Жулдызай Искакова.

По предварительной оценке Национального статистического комитета Кыргызской Республики, ВВП в январе-сентябре 2020 года составил 400,2 млрд сомов, снизившись по сравнению с январем-сентябрем прошлого года на 6%. Без учета предприятий по разработке месторождения "Кумтор" объем ВВП сложился в размере 350,4 млрд сомов и по сравнению с соответствующим периодом прошлого года сократился на 7,1%, - сказала она.

Как объяснили в Нацстаткоме, снижение ВВП обусловлено в основном падением объемов производства в строительстве и сфере услуг.

Предприятия горнодобывающего сектора только в виде налогов давали госбюджету около 120 млн сомов в месяц. За последние два месяца из-за беспорядков казна потеряла около 240 млн сомов. Вдобавок к этому сами инвесторы понесли потери до 10-20 млн долларов.

Доходы республиканского бюджета в 2020 году должны были составить 163 млрд сомов. Правительство уже сейчас прогнозирует выпадение примерно 30 млрд сомов, при этом расходы бюджета вырастут. Если пандемия затянется, эти расчеты будут пересматриваться еще не раз. Ожидается, что по итогам 2020 года экономика Кыргызстана упадет на 4%, подобного не было с 1995 года, - отметила политолог.

Тем временем госдолг Кыргызстана перевалил 4,5 млрд долларов, свыше 42% внешнего долга (2,1 млрд долларов) приходится на кредиты Китая.

Госдолг страны составляет 64,9% к прогнозному ВВП на текущий год. С 2021 года республика должна начать выплату основного долга перед Китаем. Кыргызская сторона неоднократно просила Китай облегчить нагрузку внешнего долга на бюджет страны. Если Кыргызстан не сможет вовремя погасить кредит, то Китай имеет право потребовать любой актив страны через международный суд, - пояснила эксперт.

По ее словам, в Кыргызстане нет суверенного фонда, в котором власти копят деньги на будущее. Расходы всегда превышают доходы, поэтому бюджет каждый год принимается с дефицитом, который приходится покрывать за счет новых долгов.

"Третий переворот в Кыргызстане изрядно подпортил имидж страны. Потенциальные крупные иностранные инвесторы еще раз убедились: вкладывать деньги в проекты на территории республики нецелесообразно. Бизнес-сообщество в Кыргызстане не чувствует себя в безопасности. Приток инвестиций в экономику упал на 56%", - сказала Искакова.

Она отметила, что с января по июнь этого года Нацстатком страны зафиксировал, что отток капитала в 3,5 раза превысил приток, что стало одной из основных причин девальвации сома. Известно, что кыргызская экономика на треть воспроизводится, благодаря переводам трудовых мигрантов, и снижение переводов также негативно сказалось на курсе национальной валюты.

По некоторым неофициальным данным, в Кыргызстан вернулось около 50 тысяч граждан. Это ведет к замедлению экономики, ведь чем выше безработица среди населения, тем выше негативные последствия для экономики.

Почти весь бизнес встал, налоги не поступают в казну, главной задачей Минфина стал поиск помощи. Минфин страны открыл депозитный счет для погашения задолженности. На этот счет будут поступать все добровольные взносы и пожертвования, - добавила эксперт.

На днях стало известно, что Узбекистан и Казахстан будут оказывать экономическую и гуманитарную помощь кыргызскому народу.

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