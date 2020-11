Холдинг Байтерек готов развивать синдицированное проектное финансирование

Объем ежегодных сделок через механизм синдицированного кредитования оценивается на уровне 4,8 трлн долларов.

Представители НУХ "Байтерек" и его дочерние структуры, включая Банк Развития Казахстана организовали онлайн встречу с коллегами из государственной корпорации развития ВЭБ.РФ, сообщает zakon.kz.

В ходе встречи состоялся обмен опытом между финансовыми институтами Казахстана и России. Так, в ходе встречи российские коллеги с ВЭБ.РФ поделились опытом по организации синдицированных сделок, особенностями фабрики проектного финансирования, рассказали про рынок синдицированного кредитования в России.

Синдицированное финансирование – это кредитование проектов, которое осуществляется посредством участия нескольких кредиторов (не менее 2-х) с определением размера участия каждого кредитора, раздельными обязательствами кредиторов, принятием решений большинством или всеми кредиторами. В рамках синдицированного кредита назначается Кредитный управляющий (отвечает за перераспределение платежей, обмен документами и информацией, ведением реестра кредиторов, организацией голосования кредиторами) и Управляющий залогом (занимается оформлением залога, взаимодействием с публичными реестрами и при необходимости обращением взыскания в пользу кредиторов). При этом в качестве Кредитного управляющего и Управляющим залогом может выступить один и тот же банк.

Юридическая структура сделки синдицированного финансирования включает заключение Договора синдицированного кредита и в рамках него Агентского договора и Договора управления залогом.

Объем ежегодных сделок через механизм синдицированного кредитования оценивается на уровне 4,8 трлн долларов США. В мире объем синдицированных займов превосходит объем выпуска еврооблигаций, данная тенденция обусловлена развитым правовых регулированием, наличием соответствующих инструментов.

ВЭБ.РФ совместно с российскими банками ДО АО Банк ВТБ, Газпромбанк, ПАО Банк ФК "Открытие", СберБанк в период с 2019 по 2020 гг. подписали 11 сделок синдицированного проектного финансирования с общим объемом сделок 21 млрд долларов США (включая Амурский ГПЗ - 13 млрд долларов США). Средний срок одобрения и заключения таких сделок составляет 9 месяцев.

Кроме того, в ходе конференции были осуждены критерии возможного софинансирования казахстанских проектов между БРК и ВЭБ.РФ.

Аналогичные синдикаты в проектном финансировании планирует развивать и Банк Развития Казахстана. В пайплайне БРК для синдицированного кредитования имеется 4 проекта общей суммой заявок на сумму порядка 380 млрд тенге. На текущий момент проводится работа по структурированию через такой механизм как проект строительства газоперерабатывающего завода на месторождении Кашаган.

В связи с этим, Банк Развития Казахстана предлагает финансовым институтам (банкам второго уровня и зарубежным банкам) активное сотрудничество в развитии синдицированного кредитования в Казахстане, так как данный инструмент несет в себе выгоды не только для заемщиков, но и для банков второго уровня: распределение рисков между участниками синдиката, увеличение и диверсификация кредитного портфеля.

Для обсуждения вопросов сотрудничества можно связаться по контактам:

Холдинг Байтерек:

Директор департамента проектного финансирования Тажикенов Асет, 27 04 16, e-mail A.tazhikenov@baiterek.kz

Банк Развития Казахстана:

Старший банкир Ахметов Серик, тел. 79 26 18, е-майл serika@kdb.kz

Отметим, БРК уже имеет необходимый опыт работы по синдикатам, так в 2017 году БРК был отмечен наградой за лучшую сделку по привлечению синдицированного займа на международной конференции TXF Global Export Finance. БРК заключил Кредитное соглашение с синдикатом банков, состоящим из Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., Deutsche Bank Hong Kong Branch, Credit Agricole Corporate and Investment Bank, под страховое покрытие Sinosure для финансирования инвестиционного проекта "Реконструкция и модернизация Шымкентского НПЗ".

