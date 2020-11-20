Назначен начальник Департамента по ЧС Карагандинской области

Им стал Катпанов Мурат.

20 ноября первый вице-министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Ибрагим Кульшимбаев представил личному составу вновь назначенного начальника Департамента по ЧС Карагандинской области. Приказом МЧС Республики Казахстан от 18 ноября 2020 года № 29 л/с полковник гражданской защиты Катпанов Мурат Касенович назначен на должность начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области, сообщает zakon.kz.

Катпанов Мурат Касенович родился 29 октября 1972 года в селе Егиндыбулак Егиндыбулакского района Карагандинской области.

В 1995 году окончил Карагандинский педагогический институт. В 2001 году окончил Академию гражданской защиты МЧС России.

Трудовую деятельность начал в январе 1996 года в штабе Гражданской обороны Карагандинской области с должности преподавателя отдела подготовки обучения населения. В июле 1996 года был назначен на должность заместителя начальника оперативного отдела Карагандинского областного управления по ЧС.

В 1997 году был назначен на должность заместителя начальника отдела экстренного реагирования и планирования мероприятий Карагандинского ОУЧС.

С 2002 года - старший офицер отдела предупреждения ЧС Акмолинского ОУЧС.

В 2004 году назначен начальником отдела экстренного реагирования и планирования мероприятий Карагандинского ОУЧС.

В 2005 году возглавил отдел сил и средств Департамента по ЧС Карагандинской области.

В 2008 году - начальник управления аварийно-спасательных служб Департамента по ЧС Карагандинской области.

С 2011 года по настоящее время проработал заместителем начальника Департамента по ЧС Карагандинской области.







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