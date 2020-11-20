Зачастую, чтобы соблюдать права ребенка, необходимо, чтобы госорганы работали правильно.

Государственные органы не соблюдают прозрачность бюджетов или предоставляют недостоверные данные, сообщила на брифинге в рамках празднования Всемирного дня ребенка уполномоченный по правам ребенка Аружан Саин, передает корреспондент zakon.kz.

Хочу попросить все СМИ и граждан. У нас была большая проблема, мы не могли найти в открытом доступе на сайтах акиматов об их бюджетах на спорт, культуру, социальную защиту и так далее. Мы провели исследование, я написала письмо Касым-Жомарту Токаеву о том, что у нас есть закон, который говорит о прозрачности деятельности органов исполнительных властей, но они не соблюдают эту прозрачность, — сообщила Саин.

По ее словам, изначально они получили письмо от Министерства финансов, которые отправили им ссылки о бюджетах местных исполнительных органов, однако после проведенной аналитики выяснилось, что предоставленные данные, мягко говоря, недостоверные.

Отчет мы также направили Президенту Казахстана. Информации о бюджетах, о планах, и самое главное, как освоены эти бюджеты, к сожалению, на этих ссылках, на которые нас направили, не было, — добавила детский омбудсмен.

Она уточнила, что 23 октября было совещание, где местным госорганам была поставлена задача устранить эти нарушения, опубликовав бюджеты.

Зачастую, чтобы соблюдать права ребенка, необходимо, чтобы правильно работали государственные органы. Если мы начинаем писать запросы - а у меня порядка тысячи запросов, которые мною были направлены за время работы - мы вынуждены каждый раз писать. Когда можно было бы просто зайти на сайт и увидеть, что, например, на закуп лекарств деньги заложены такие, — отметила Аружан Саин.

Вице-министр образования и науки Бибигуль Асылова уточнила, что касается детского бюджета, то в ведомстве приступили к разработке методики детского бюджета в текущем году.

Эта методология позволит скоординировать деятельность госорганов о финансировании безопасной и комфортной среды детей. Расходы бюджета в целом они социально ориентированы и направлены на выполнение всех социальных обязательств государства. В первую очередь это женщины, дети, пенсионеры. Поэтому расходы по программам в отношении детей, они находятся в различных госорганах. Поэтому возможность этой методологии поможет скоординировать и объединить все затраты общества, мы увидим сколько в целом государство тратит на детей, — заключила Бибигуль Асылова.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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