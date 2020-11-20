Шпекбаев оценил сервис на селе

Все акиматы на селах перейдут на сервисную модель обслуживания.

Осуществляя контроль за исполнением принципов "Слышащего государства", второй день рабочей поездки в Актюбинскую область глава Антикоррупционной службы Алик Шпекбаев начал с проверки деятельности "Сервисного акимата" Косестекского сельского округа Каргалинского района, сообщает zakon.kz.

Практика использования технологий "Сервисного" формата отвечает всем требованиям антикоррупционной политики, поскольку такой формат работы исключает коррупционные риски и обеспечивает прозрачность повседневной работы. Если ранее граждане, получая госуслуги, были вынуждены ходить по различным зданиям, при этом часто прибегая к помощи "знакомых", то сегодня такая необходимость отпала, так как при сервисном акимате действуют все службы акимата сельского округа: отделение "Казпочты", участкового инспектора и другие.

Отныне на примере данного опыта все акиматы на селах перейдут на сервисную модель обслуживания, главными критериями которых станут обеспечение прозрачности и доступности их работы, а также создание комфортных условий для граждан. Кроме того, директора во всех школах перевели свои кабинеты на 1 этажи, половина объектов здравоохранения для приема граждан открыли кабинеты "Open Space".

Я лично объезжаю регионы и сельские округи, чтобы убедиться в том, что все нововведения для комфорта граждан действительно функционируют на должном уровне. Кроме того, способствовать повышению уровня ответственности и добропорядочности властей на местах будет новая практика выборов акимов сел. Поскольку стремление оправдать доверие избирателей станет для них ключевой мотивацией, - заявил Шпекбаев.

Далее в целях определения уровня исполнения антикоррупционного законодательства в сфере бизнеса он посетил ветровую электростанцию ТОО "Arm wind", которая является самой крупной инвестицией международной компании "Eni" в секторе ветроэнергетики. Объем вложенных инвестиций в проект составляет порядка 100 миллионов долларов США. Мощность данного уникального объекта, а это 48 МВт, позволит ежегодно обеспечивать регион электроэнергией в объеме 198 ГВтч. Этого объема достаточно для небольшого города, в котором проживает 20 тысяч человек. Кроме того, ВЭС сократит объем выбросов в атмосферу углекислого газа на 172 тыс. тонн в год.

В настоящее время поддержка и обеспечение защиты отечественного бизнеса играет значимую роль в экономическом развитие страны. В этой связи необходимо создавать максимально благоприятные условия для предпринимателей. С учетом этого, в рамках проекта "Protecting Business and Investments" Агентство будет осуществлять антикоррупционное сопровождение данной ветровой электростанции.

Вместе с тем, А.Шпекбаев посетил объект, который уже находится под антикоррупционном сопровождением – АО "СПК "Актобе". Предприятие стимулирует экономическую активность в Актюбинской области, в том числе через привлечение инвестиций. На сегодня в портфеле проектов находится 88 проектов на общую сумму 124,4 млрд. тенге. В целом, соглашения об антикоррупционном сопровождении подписали 40 иностранных и местных инвесторов на общую сумму 4,2 трлн.тенге, с начала года подписано 10 соглашений на сумму 28,1 млрд тенге.

Еще одно предприятие, сопровождаемое Агентством в рамках проекта по защите бизнеса, которое посетил глава Антикоррупционной службы – теплица по выращиванию клубники ТОО "Экоферма". Ее технологии позволяют собирать урожай с апреля по май, за 11 месяцев текущего года здесь выращено более 20 тонн клубники.

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