Балаева обратилась к участникам IX Гражданского форума

По словам министра, форум зарекомендовал себя в качестве авторитетной и полезной площадки для налаживания взаимовыгодного сотрудничества с государственными органами и НПО.

Дорога для гражданских инициатив, открытая Первым Президентом Казахстана-Елбасы Нурсултаном Назарбаевым, остается широкой и доступной, несмотря на нынешние ограничения из-за пандемии, сказала во время открытия IX Гражданского форума министр информации и общественного развития Аида Балаева, передает корреспондент zakon.kz.

Уже в 9 раз мы встречаемся на гражданском форуме, который в этом году символично называется "Общество и государство: 30 лет партнерства и развития "Birgemiz". С уверенностью хочу сказать, что форум, который проводится усилиями гражданского альянса при поддержке нашего министерства, зарекомендовал себя в качестве авторитетной и самое главное полезной площадки для налаживания взаимовыгодного сотрудничества с государственными органами и НПО, — заявила Балаева.

Она добавила, что дорога для гражданских инициатив, открытая Первым Президентом Казахстана-Елбасы Нурсултаном Назарбаевым, остается широкой и доступной для продвижения позитивной повестки дня в этом направлении, даже несмотря на нынешние ограничения из-за пандемии.

Это говорит о том, что долгосрочные интересы в самых разных сферах наших интересов превалируют над любыми временными трудностями. Диалог между представителями органов власти, экспертного сообщества, деловых кругов и гражданского общества будет и далее способствовать развитию равноправного сотрудничества и повышения доверия. В этом плане поиск совместных решений для преодоления уже существующих и новых вызовов в эпоху глобальных изменений является одной из наиболее актуальных задач. Здесь от всех нас требуется инициатива и творческий подход, — отметила министр.

В этом году IX Гражданский форум "Общество и государство: 30 лет партнерства и развития "Birgemiz" проходит с 23 по 27 ноября 2020 года в формате Недели гражданского общества.

Традиционное мероприятие, объединяющее общественных деятелей страны, в нынешнем году будет проведено в новом формате. В целях безопасности участников Гражданский форум переведен в режим онлайн, а для удобства делегатов программа распределена по пяти дням.

Таким образом, в течение недели планируется обсудить актуальные вопросы, в том числе основные направления новой Концепции развития гражданского общества, участие граждан в принятии решений, механизмы и возможности общественного контроля, конкурентоспособность НПО, перспективы трехстороннего сотрудничества общества, государства и бизнеса и многое другое.

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