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На западе Казахстана ожидаются осадки

Прогноз погоды на 24-26 ноября.

Фото : pxhere.com23 ноября 2020, 12:34

В течение периода практически на всю территорию Казахстана продолжит оказывать свое влияние отрог Северо-западного антициклона, сохраняя погоду преимущественно без осадков, сообщает zakon.kz.

Лишь на западные регионы страны начнет смещаться циклон из районов Скандинавского полуострова, который принесет с собой осадки, в отдельных районах сильные осадки в виде дождя и снега, местами гололед, низовая метель, а также небольшое повышение температуры воздуха. Местами по территории республики ожидается усиление ветра, - сообщили в ведомстве.


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