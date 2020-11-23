На западе Казахстана ожидаются осадки

Прогноз погоды на 24-26 ноября.

В течение периода практически на всю территорию Казахстана продолжит оказывать свое влияние отрог Северо-западного антициклона, сохраняя погоду преимущественно без осадков, сообщает zakon.kz.

Лишь на западные регионы страны начнет смещаться циклон из районов Скандинавского полуострова, который принесет с собой осадки, в отдельных районах сильные осадки в виде дождя и снега, местами гололед, низовая метель, а также небольшое повышение температуры воздуха. Местами по территории республики ожидается усиление ветра, - сообщили в ведомстве.

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