Что скрывается за фасадами обновленных школ в Павлодаре

Все изменения носят образовательный характер.

Сразу шесть павлодарских школ в этом году пережили тотальное преображение. Изменился внешний вид учебных заведений, и кардинально поменялись их интерьеры. В проектной команде говорят, что у больших перемен есть своя философия.

Как рассказывает глава проектной команды Олеся Аппазова, все изменения носят образовательный характер. Ребенок приходит в школу, чтобы исследовать, говорит дизайнер. Прежде чем начать проектировать модернизацию школ, эксперты провели фокус-группы и опросы среди школьников, их родителей и учителей. Таким образом, каждый элемент капитального ремонта и реконструкции школ – это ответ на пожелания и потребности тех, кто там учится и работает.

У каждого помещения есть своя функция. Если мы говорим о холле, то его главная функция – это комфортное перемещение учеников от входа до класса. Главное фойе – это пограничная зона, где ребенок может отдохнуть, посидеть, провести время с друзьями. Здесь же родитель может подождать своего ребенка. Помимо этого, тут можно ознакомиться с информацией – она есть на стенах по всей школе, - объясняет Олеся Аппазова, находясь в фойе СШ №28 и показывая стену с информацией о Султанмахмуте Торайгырове.

Пожалуй, самое любимое место детей – рекреационная зона. В каждой школе она выполнена в своем оригинальном стиле. Здесь на удобных пуфах дети могут пообщаться друг с другом или даже принять участие в неформальных занятиях. В рекреационных зонах установлены графитовые доски. Впрочем, они нужны не только для внеклассных уроков. На досках можно просто рисовать и писать. Особое внимание – библиотекам. Они стали яркими и, как говорит главный педагог области, удобными.

Библиотека должна притягивать. Это не просто полки с книжками, это пространство, где ученик должен себя реализовать, и такое пространство создано. В библиотеках появились сцены, где дети могут собраться, выступать, спорить, - рассказал руководитель управления образования Динислам Болатханулы.

В спортивных залах теперь качественные и безопасные полы. Изменения также коснулись столовых, кабинетов, школьных раздевалок, учительских.

Капитальный ремонт в школах по единому современному концепту был начат по программе "Заманауи мектеп", которую инициировал аким Павлодарской области Абылкаир Скаков. В этом году преобразились шесть школ: гимназия-интернат им. И. Алтынсарина, гимназия №10 им. Абая, лицей №8, школы №28, 34 и 39. В течение пяти лет модернизируют более 80 учебных заведений.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!