На Тургусунской ГЭС начали выплачивать задолженность по заработной плате

Также всем сотрудникам будут произведены пенсионные и социальные отчисления.

Задержка с выплатой заработной платы произошла по объективным причинам. Основная - пандемия коронавируса, объект был временно приостановлен, так как не могли приехать специалисты, чтобы запустить "сердце" гидроэлектростанции. Однако сейчас инвестором все деньги перечислены в полном объеме, а подрядчики уже начали выплачивать их своим работникам. К слову, ситуация не была столь критичной, вопросы возникли только в последние два месяца, но и в это время частично выплаты производились, передает zakon.kz.

161 человек с сегодняшнего дня начали получать заработную плату, - отметил руководитель областной инспекции труда Бакытбек Кизатов. - Этот вопрос у нас на контроле, на стратегический объект выехал наш судебный исполнитель, который будет отслеживать не только выплату зарплаты, но и также пенсионные и социальные отчисления. Мы полностью следим за тем, что происходит на Тургусунской ГЭС, да, проблемы действительно были, но сейчас все налаживается.

Тургусунской ГЭС - один из важнейших проектов альтернативной энергетики в регионе. Сегодня областные власти четко контролируют ситуацию и сделали все возможное, чтобы она нормализовалась. Первые шаги уже сделаны, выплаты работникам начались, в дальнейшем все работы будут вестись в соответствии с графиком, таких проблем больше не допустят. Государственная инспекция труда следит за подрядчиками и своевременностью всех выплат и отчислений.

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