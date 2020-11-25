Дзюба вновь отличился

Правда, в этот раз повод вполне приличный.

О российском футболисте Артеме Дзюбе снова пишут СМИ. Правда, в этот раз повод вполне себе приличный, передает zakon.kz.

Форвард петербургского "Зенита" во вторник в Риме стал рекордсменом по количеству голов, забитых российскими футболистами в основном раунде Лиги чемпионов. Тем самым он побил рекорд экс-полузащитника московского "Спартака" Андрея Тихонова, пишет РИА Новости.

Это оказался единственный гол, забитый во время матча. "Зенит" в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов уступил итальянскому "Лацио" со счетом 3:1 и лишился шансов на выход в 1/8 финала турнира.

А на счету 32-летнего Дзюбы теперь девять мячей за карьеру в основном раунде Лиги чемпионов.

В последнее время СМИ активно муссировали тему со скандалом из-за интимного видео с участием Дзюбы, слитого в Сеть. Многие его поддержали, шум постепенно утихает. Правда, судя по всему, этот скандал сказался на семейных отношениях футболиста.

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