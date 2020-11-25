Суд оставил в силе решение о лишении Академии транспорта и коммуникаций лицензии

Заседание суда состоялось 25 ноября в столице.

Специализированный межрайонный административный суд города Нур-Султана принял постановление в пользу МОН РК относительно лишения генеральной лицензии Казахской академии транспорта и коммуникаций имени М.Тынышпаева, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МОН РК.

Судом рассмотрено административное дело по жалобе академии в отношении постановления Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК о лишении КазАТК генеральной лицензии на право ведения образовательной деятельности и приложений к ней по части 2 статьи 464 Кодекса об административных правонарушениях.

Таким образом, суд принял постановление в пользу Министерства образования и науки. Факты нарушений в образовательной деятельности академии, выявленные в ходе проверки Комитетом, были подтверждены судом, – отметили в Комитете по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН.

Решение о о лишении генеральной лицензии Казахской академии транспорта и коммуникаций имени М. Тынышпаева в Алматы было принято 6 октября текущего года.

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