Учитель – одна из основных фигур в модернизации сознания личности

Настоящий учитель должен быть абсолютным примером во всем.

Современная модель воспитания предполагает умение педагога работать над развитием личности ребенка.

Кто отвечает за личностное развитие ребенка: родители или учителя?

Когда то мы были твердо убеждены, что педагог учит, а ребенок учится. Затем гуманисты доказали, что в образовании субъект-субъектный подход, ведь, на самом деле, только взаимодействие учителя и ученика что-то порождает. Но если рассматривать сегодняшние реалии, то мы, безусловно, столкнулись с полисубъектным образованием. Потому что, равно как учитель и сам ученик, в его развитие вкладываются родители. А также огромную роль играет социум, ведь ребенок живет не в безвоздушном пространстве, он видит, что происходит в интернете, на какой-то клубной встрече и т.д. Все эти факторы влияют на него. Так, в его личности сплетаются личности других людей – родителей, друзей, любимых героев и даже малознакомых людей. Поэтому личность – это всегда сплав многих "я".

В данной колонке я хотел бы во главу угла поставить вопрос изменения роли учителя и модернизации современного урока.

Настоящий учитель должен быть абсолютным примером во всем. Дети должны хотеть быть похожими на него, разделять его взгляды. Учитель всегда был не только источником информации, человеком, который передавал готовые знания. Помимо этого, ему всегда нужно было мотивировать и поддерживать учеников, создавать необходимые условия для обучения. Но если эти функции были всегда, то сегодня они стали крайне необходимыми - ведущими. Сейчас на первый план современного учителя выходят две задачи: увлечь ребенка и организовать образовательную среду, в которой ученик сам может учиться. Когда ребенок увлечен процессом обучения, все остальное он может сделать и сам. Поддержать его в трудную минуту, поделиться энергией в моменты упадка сил, вместе с ним праздновать удачу и переживать неудачи – все это должен делать учитель.

Повторюсь, когда педагог может вдохновить ребенка задачей достичь определенных результатов, дальше ученик может быть абсолютно субъектным. Если же определенные действия навязываются, без объяснения смыслов, значений, т.е. без убеждения, то, конечно, в результате формируется также некоторая степень субъектности, но она уже будет связана с развитием подчиненной личности, умеющей выполнять в большей степени порученное дело.

Сегодняшнее время стало очень гибким, подвижным. Сейчас мы отчетливо понимаем, что узконаправленные знания мы не можем освоить на всю жизнь. Мы не знаем, какие задачи придется решать завтра, поэтому возникает необходимость всегда держать руку на пульсе - узнавать что-то неизведанное, готовиться к новым условиям. Поэтому способности меняться, учиться всю жизнь выходят на первый план. Как бы нелепо это не звучало, сегодняшний ребенок должен научиться учиться, а не только получать конкретные знания по тому, или иному предмету. Программа "Рухани жаңғыру" выдвигает на первый план такие приоритеты в сфере образования, как конкурентоспособность, сохранение национальной идентичности, способность перенимать чужой опыт, учиться у других. Наши граждане должны понимать то, что творится в большом мире, что происходит вокруг нашей страны.

Изменилось время, и как следствие, изменились сами дети. Нынешняя задача образования состоит в том, чтобы составлять некий порядок трудностей, с которым бы ребенок учился справляться сам.

Кроме того, учителю крайне необходимо пользоваться таким инструментом как обратная связь. Каждый ребенок нуждается в оперативной, своевременной обратной связи. Она может проявляться улыбкой, кивком головы или детальным разбором работы. Ничто не разрушает образовательный процесс так, как невнимание к работе ученика.

Этот подход хорошо знаком любому бизнесмену. Важнейшим фактором мотивации сотрудников является признание значимости их работы. Поэтому сегодня учитель должен мотивировать и давать убедительную обратную связь действиям учеников. Ученик постоянно должен видеть себя в реальном зеркале, которое позволяет ему оценивать самого себя.

Все эти функции учителя помогут освоить персонализированный подход в образовании, который осваивает весь мир. Откровенно говоря, размышления на эту тема, а также поиск образовательных технологий, которые помогли бы в направлении индивидуализации, личностно-ориентированного развития начались еще в 20 веке.

Персонализированный подход в образовании - это система действий, которая направлена на развитие личностного потенциала в образовательном процессе. Она построена на современных знаниях – технологических идеях, приемах, которые лучше работают сейчас. У нее есть несколько важных доминант. Они связаны со свободой, самоопределением, субъектностью ученика, с его правом выбора. Данный подход связан с ясными и четкими ориентирами. Он предполагает построение вокруг ученика такой культурной среды, в которой он обрел бы себя. Так, ребенок сможет понять, на кого он хочет равняться, кто ему импонирует и почему, какие глобальные идеи его привлекают. Исходя из этого, он сможет сформировать цели, которых пожелает достичь.

Сегодня разработана целая методика для того, чтобы в классном сообществе организовать персонализированный подход. Дело в том, что человек не может существовать обособлено от мира, его жизнь – всегда совместная, это естественный процесс. Поэтому, в то время, когда задачу целесообразно решать индивидуально, можно сидеть за своим компьютером или тетрадью. Но в тот момент, когда нужна синергия группы, задачи нужно решать совместно. Когда ученики представляют результаты своего труда, один превращается в спикера, другой – в благодарного или критического слушателя. В этом плане учителю нужны навыки дизайна или режиссуры урока. Он должен уметь разговаривать фронтально, распускать учеников для самостоятельного решения задач, организовывать совместную деятельность. На мой взгляд, это умение тоже является принципиально важным на сегодняшний день.

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