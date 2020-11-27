Аким Акмолинской области рассказал о мерах по недопущению птичьего гриппа
При регистрации заболевания необходимо оперативно локализовать очаги инфекции.
Фото : inbusiness.kz27 ноября 2020, 15:01
Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев рассказал о мерах по недопущению птичьего гриппа в регионе, передает корреспондент zakon.kz.
Птичий грипп затронул много регионов нашей республики, в том числе Акмолинскую область, но не в той мере как другие области. Заболеванию были подвержены 2,5 тыс. голов, которые мы затем утилизировали. Они у нас были обнаружены в 18 поселках. Мы оперативно выставили карантинные посты, ликвидировали все очаги, - сказал Ермек Маржикпаев на брифинге в Службе центральных коммуникаций.
Кроме того, по словам акима, в регионе были вовремя приняты меры, чтобы инфекция не проникла на птицефабрики.
К сожалению, некоторые области с этим столкнулись. У нас семь птицефабрик, но ни в одной не было птичьего гриппа. Такую большую работу мы провели. Здесь большое спасибо надо сказать государству, что вовремя нам всем была доставлена вакцина, которой мы провакцинировали всех птиц, - добавил глава региона.
Впервые падеж птицы был зафиксирован в Северо-Казахстанской области 16 сентября. После этого инфекция была выявлена и в других регионах, где оперативно начали устанавливать блокпосты и вводить карантин.
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