Аким Акмолинской области рассказал о мерах по недопущению птичьего гриппа

При регистрации заболевания необходимо оперативно локализовать очаги инфекции.

Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев рассказал о мерах по недопущению птичьего гриппа в регионе, передает корреспондент zakon.kz.

Птичий грипп затронул много регионов нашей республики, в том числе Акмолинскую область, но не в той мере как другие области. Заболеванию были подвержены 2,5 тыс. голов, которые мы затем утилизировали. Они у нас были обнаружены в 18 поселках. Мы оперативно выставили карантинные посты, ликвидировали все очаги, - сказал Ермек Маржикпаев на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

Кроме того, по словам акима, в регионе были вовремя приняты меры, чтобы инфекция не проникла на птицефабрики.

К сожалению, некоторые области с этим столкнулись. У нас семь птицефабрик, но ни в одной не было птичьего гриппа. Такую большую работу мы провели. Здесь большое спасибо надо сказать государству, что вовремя нам всем была доставлена вакцина, которой мы провакцинировали всех птиц, - добавил глава региона.

Впервые падеж птицы был зафиксирован в Северо-Казахстанской области 16 сентября. После этого инфекция была выявлена и в других регионах, где оперативно начали устанавливать блокпосты и вводить карантин.

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