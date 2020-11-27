Психологическая поддержка в онкологии

В психологической поддержке нуждаются как онкопациенты, так и их родственники.

В психологической работе с онкологическими больными самое главное - это просвещение, то есть информирование о заболевании, о лечении и о новом образе жизни, который нужно будет соблюдать и, конечно же, положительный эмоциональный настрой пациента на лечение. Об особенностях оказания психологической поддержки в онкодиспансерах рассказала психолог Национального научного онкологического центра Инесса Казмалы, передает zakon.kz.

Психологическая помощь для онкологических больных сегодня в Казахстане включена в стандарты лечения. Психологи работают с пациентами в стационарах. При необходимости занимаются также и с их родственниками.

Какова же все-таки роль психологической помощи в лечении онкобольных пациентов? Конечно же, она не менее важна, чем само лечение, так как помогает пациенту стабилизировать эмоциональное состояние. Ведь когда человек слышит диагноз "рак", то его первым делом охватывает страх и паника, что делать, как быть, как жить дальше.

В онкоцентре психологическое сопровождение пациента организовано уже с момента поступления его на лечение. По словам Инессы Казмалы, человек поступает уже с диагнозом или же его госпитализируют, чтобы провести диагностику. В любом случае, есть вероятность того, что диагноз подтвердится. Это сложно и нелегко, поэтому уже у лечащего врача присутствует психолог.

В первую очередь пациенту нужно помочь адаптироваться к тому, что в его жизнь вошло заболевание. Это, как правило, происходит неожиданно и сопровождается эмоциональной реакцией. У общества сложились некие стереотипы об онкозаболевании, поэтому узнав о диагнозе, человек испытывает состояние шока, страха и принимает эту болезнь первым делом как приговор, как что-то такое, что принесет много боли, страданий и, в конечном итоге, смерть. Однако, это совсем не так, - говорит психолог.

На первоначальном этапе человеку требуется время и помощь лечащего врача, психолога, чтобы осознать, что это заболевание успешно лечится, что химиотерапия - это определенные процедуры, за счет которых наступает ремиссия.

Многие впадают в депрессию, перестают общаться с людьми, с родственниками и друзьями, уходят в себя. Как считает психолог, это абсолютно нормальное состояние пока человек идет к принятию этого заболевания. Нужно понимать, что лечение займет определенное время. Но также необходимо знать, если болезнь диагностирована на ранних стадиях, то лечение дает очень хорошие результаты, сохраняя качество жизни.

Психолог отметила, что после постановки диагноза люди проходят несколько стадий эмоционального восприятия: отрицание болезни, гнев на себя или на окружающих и принятие самой болезни.

Кроме того, все люди разные, поэтому кто-то быстро справляется с эмоциями и включается в борьбу, а кто-то, смирившись с болезнью, ведет себя обреченно.

К слову шаблоны типа «соберись» или «держись» в отношении онкопациентов не работают, потому что они не согласуются с тем, что происходит у них внутри. От таких фраз наоборот человек замыкается и не делится с посторонними своими переживаниями, тем самым вытесняя эмоции. Вытесненные, подавленные эмоции будут возвращаться, что мешает успешному лечению.

Психологическая поддержка важна, чтобы понять: да, рак – это опасное заболевание, но его можно победить. Существует справедливое мнение, что онкология может быть следствием непроработанных негативных эмоций, так как часто душевное здоровье ведет за собой физическое. Есть очень много историй, когда даже при самых запущенных случаях, люди прожили гораздо больше, чем им отпустила медицина, либо излечились даже на самых последних стадиях.

Поэтому задача психолога помочь адаптироваться, пережить и проработать те эмоции, которые вызывают необъяснимую тревогу, чтобы человек объективно смог оценивать ситуацию и понять, какое это заболевание, какое лечение, какие могут быть состояния. Информировать – это очень важно – отметил психолог.

Научными исследованиями доказано: от состояния души зависит состояние иммунитета. Защитным силам организма помогают сила духа, воля к победе и оптимизм. Благодаря им иммунная система побеждает болезнь – независимо от того, каков диагноз. Таким образом, победа над болезнью зависит от знаний и настроя.

Поэтому пациентам обязательно нужно постоянно и убежденно рассказывать о положительных примерах, о людях, которые смогли победить болезнь. Из этих рассказов они смогут черпать ресурсы для моральной борьбы.

Не менее сильные эмоциональные и психологические реакции испытывают и родственники онкобольных. Но их переживания, боль и стресс всегда передаются пациентам, поэтому очень важно, чтобы из семьи исходила только поддержка и вера в выздоровление. Именно поэтому родственникам больных также необходима помощь – как в плане обучения правильной поддержке пациента, так и для преодоления собственных страхов и переживаний. Поэтому с семьей пациента тоже ведется определенная работа, - сказала Инесса Казмалы.

Также очень важно, чтобы после того, как человек прошел курс лечения, у семьи не было над ним гиперопеки. Придя домой он должен чувствовать себя комфортно и не ощущать себя больным.

В стационарах предусмотрены не только индивидуальная работа психологов с пациентами, но и работа в группах. Это один из методов психокоррекции. На групповой терапии пациент в первую очередь избавляется от чувства изолированности — он не один с такой проблемой. Кроме того, он постоянно получает поддержку от людей, которые в одинаковой с ним ситуации, это очень вдохновляет. Как правило, работа в группах очень эффективна.

В целом, у психологов имеются различные тактики в работе с пациентами. Какую они выберут, это уже зависит от пациента, его состояния и от сложности его заболевания. В онкоцентре работают высококвалифицированные психологи, у которых имеется набор современных методик и инструментов.

В заключение она добавила, человек — это уникальная и сложная система, которая не может эффективно функционировать без эмоциональной составляющей, в эмоциях имеется огромный ресурс, который помогает справляться с трудными ситуациями, в том числе и с заболеваниями. Своевременное обращение за помощью к психологу сделает вас сильнее и поможет преодолеть все трудности на пути к здоровью!

Оксана Скибан, Нур-Султан.

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