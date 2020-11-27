Молодежь Алматинской области поздравила Елбасы

Стоит отметить уникальность области. Здесь выделяется земля на строительство центров по обслуживанию молодежи. Каждому молодежному ресурсному центру Жетысу, а их в регионе 20, выделили по 10 гектаров земли.

В Алматинской области самая амбициозная, целеустремленная, креативная молодежь получила оценку своего труда, своих идей и начинаний. Вручение ежегодной молодежной премии акима области "Көшбасшы – 2020" прошло в преддверии Дня Первого Президента в здании театра имени Бикен Римовой, сообщает zakon.kz.

С поздравительной речью в торжественной обстановке выступил аким области Амандык Баталов, призвавший молодежь Жетысу активно включиться в работу по реализации поручений Главы государства.

Хочу поздравить всех вас с наступающим Днем Первого Президента и сегодняшней церемонией награждения наших молодых лидеров! Елбасы Нурсултан Назарбаев и Глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяют большое внимание подрастающему поколению. Год от года увеличивается финансирование, выделяемое для реализации государственной молодежной политики. Не устану повторять, что молодежь – это наше будущее. Мы должны всячески поддерживать, подбадривать и направлять по правильной дороге. Наша область на сегодняшний день занимает лидирующую позицию в реализации государственной молодежной политики. Привлечение молодежи в сферу экономики и создание соответствующих условий является одним из ключевых направлений Плана мероприятий по реализации молодежной политики в Алматинской области. У нас созданы максимально благоприятные условия для вашей учебы и самосовершенствования, чтобы, вы стали профессионалами, востребованными в любом уголке земного шара, - отметил глава региона.

Особо надо отметить уникальность Алматинской области, ведь только здесь выделяется земля на строительство центров по обслуживанию молодежи. Каждому молодежному ресурсному центру Жетысу, а их в регионе 20, выделили по 10 гектаров земли. На этих участках молодые аграрии будут выращивать приоритетные сельхозкультуры – сахарную свеклу, кукурузу, картофель, сезонные овощи и фрукты. К работам будут привлекать безработную молодежь, а также бойцов отряда "Жасыл Ел". Вырученные средства будут направлены на решение проблем сельской молодежи и реализацию социально-значимых проектов.

Далее аким области вручил 20 победителям специальные дипломы, памятные знаки и денежные сертификаты в размере 250 000 тенге, в общем на 5 миллионов тенге.

На открытии мероприятия молодежь Алматинской области поздравила Елбасы с значимым для страны праздником.

Слова признания и благодарности от имени победителей сказали обладательница номинации "Лучший журналист " Айман Асыл и "Лучший литератор" Елдос Токтарбай.

Айман Асыл в данный момент является молодым блогером и начальником отдела информационного центра "Jetisu Media".

Для меня это большая ответственность стать лучшей из представителей СМИ. Хочу выразить слова благодарности нашему Елбасы и Президенту за то,что у нас в стране создаются максимально комфортные условия для развития молодого поколения. А также спасибо руководству области за оказываемое доверие. Мы внесем достойный вклад в дальнейшее процветание страны и ее народа, - сказала Айман Асыл.

Елдос Токтарбай, начальник отдела проектного офиса "Рухани Жангыру" в своей речи также указал на уделяемое особое внимание юным талантам.

Елбасы всегда отмечал, что именно сильная, конкурентоспособная молодежь играет важную роль в развитии страны. При этом он создавал благоприятные условия для ее роста. Сегодня вы наградили лидеров молодежи Жетысуском края. Мы как молодежь выражаем вам благодарность, в свою очередь обещаем трудиться во благо развития нашей страны. Мы живем в динамично развивающейся стране, где на молодежи политику уделяется большое внимание. Елбасы Нурсултан Назарбаев вывел нашу страну на мировую политическую арену. В свою очередь Президент Касым-Жомарт Токаев продолжает создавать все условия чтобы мы могли быть конкурентноспособными. Я год назад перевелся с Нурсултана в Талдыкорган, чтобы развивать родной край, - сказал он.

Стоит отметить, что особый акцент глава региона уделяет прибывшим на родину молодым специалистам. Напомним, недавно около 2000 молодых людей, когда-то переехавших в другие города, вернулись в Райымбекский район. В районном центре сдано более 40 жилых домов, планируется около 50. Также введены в эксплуатацию здания "Правительства для граждан" и другие порядка семи социально значимых объектов.

На реализации "Дорожной карты занятости", в рамках которой в регионе молодежь активно трудоустраиваются из республиканского бюджета было выделено 105 млрд тенге на строительство и ремонт более 1000 объектов.

Хотелось бы отметить, что в текущем году 1875 выпускников направлены на "Молодежную практику".

По программе "С дипломом в село" 848 молодых специалистов получили подъемные пособия.

Льготные кредиты для приобретения жилья получили 583 специалиста на общую сумму 2,3 млрд тенге.

В Алматинской области на развитие массового спорта в следующем году выделено полмиллиарда тенге. В регионе в этом году сданы 9 новых физкультурно-оздоровительных комплекса в Панфиловском, Алакольском, Енбекшиказахском, Карасайском, Кегенском, Жамбылском и Талгарском районах. В следующем году планируется ввести в эксплуатацию 7 ФОКов. В общей сложности 20 ФОКов будут предоставлены на пользование до 2022 года.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!