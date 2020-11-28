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Президент Ирана отомстить за убийство физика-ядерщика Фахризаде

Мохсен Фахризаде был ранен и умер в больнице.

Фото : salamnews.org28 ноября 2020, 14:30

Убийство ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде, который руководил центром исследований при Министерстве обороны Ирана, не останется без ответа. Об этом заявил в субботу президент исламской республики Хасан Роухани, передает zakon.kz со ссылкой на IRIB.

Наши враги знают о храбрости иранского народа, и это преступление не останется без ответа, который будет дан в нужное время, - заявил Роухани.

В пятницу агентство Fars сообщило о покушении на ученого-физика в районе города Дамовенд (провинция Тегеран). Позже Минобороны подтвердило, что Фахризаде был ранен и умер в больнице.


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