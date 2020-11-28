В Таразе прошел вечер, посвященный 90-летию Шамши Калдаякова

На концентре звучали давно любимые и часто исполняемые казахстанцами песни.

В центральном концертном зале "Баласағұн" состоялся творческий вечер "Шәмші - ғұмыр" в честь 90-летия известного композитора, народного артиста Казахстана, лауреата Государственной премии РК Шамши Калдаякова, сообщает zakon.kz.

Надо отметить, что вечер прошел с соблюдением карантинных требований, масочного режима, шахматной рассадки и социальной дистанции. Зал был заполнен лишь на 30 процентов.

При рождении ему дали имя Жамшид, но близкие называли Шамши. А народ прозвал его Королем казахского вальса. Его музыка покорила народ своей искренностью. В стране нет ни одного человека, кто бы не знал его песен.

Память о великом маэстро живет в каждом его бессмертном произведении. Его песни знает и стар, и млад. Слушая их, наша душа ликует. Духовное наследие, оставленное композитором, имеет для нашего народа особую ценность. Мы и дальше будем прославлять его творчество. В следующем году планируем провести международный конкурс имени Шамши Калдаякова, - сообщил хорошую новость аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев.

Ведущие зачитали собравшимся специальное поздравительное письмо от министра культуры и спорта Актоты Раимкуловой.

На концентре звучали давно любимые и часто исполняемые казахстанцами песни: "Арыс жағасында", "Отырардағы той", "Ана туралы жыр", "Мойынқұмда", "Қайықта", "Кешікпей келем деп ең", "Дүнген қызы" "Тамды аруы", "Ақ бантик", "Теріскей", "Сыған серенадасы".

На сцене выступали звезды отечественной эстрады Сакен Майгазиев, Досымжан Танатаров, Багдат Самединова, Саят Медеуов, Кенжебек Жанабилов и артисты областной филармонии имени К. Азербаева.

Артисты областного казахского драматического театра имени А.Токпанова представили отрывок музыкальной драмы И.Сапарбая "Сыған серенадасы".

Заключительным номером концерта по традиции стала песня "Менің Қазақстаным".

Мой брат с детства был близок к музыке. Его песни с удовольствием поет не одно поколение казахстанцев. Память о брате жива, пока наш народ будет также с удовольствием слушать и петь его песни. Хочу поблагодарить всех причастных за организацию сегодняшнего концерта, - сказала сестра композитора Райхан Калдаякова.

Управление культуры, архивов и документации, которое является организатором концерта, подготовило для зрителей в фойе концертного зала выставку книг и изделий ремесленников.

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