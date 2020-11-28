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Оппозиция забросала премьер-министра Тайваня свиными потрохами

Таким образом они отреагировали на решение властей Тайваня импортировать в страну из США свинину с повышенным содержанием рактопамина.

Фото : Кадр из видео28 ноября 2020, 20:40

Депутаты крупнейшей оппозиционной партии "КМТ" в парламенте Тайваня забросали премьер-министра страны Су Чжэньчана свиными кишками, сообщает zakon.kz.

Таким образом они отреагировали на решение властей Тайваня импортировать в страну из США свинину с повышенным содержанием рактопамина, передает ТАСС.

Эта кормовая добавка повышает мышечную массу животных, но запрещена в ЕС, Китае и России из-за возможных негативных последствий для организма человека.

Также глава государства разрешил завозить не совсем свежую говядину – более 30 месяцев "выдержки".

Премьер Китайской Республики Су Чжэньчан как раз должен был выступить с докладом по решению властей, однако оппоненты этому помешали: на главу правительства буквально посыпался дождь из свиных кишок. После чего произошла короткая перепалка.

На входе в зал Чжэньчана тоже встретили неприветливо: под свист и звуки транспарантов.


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