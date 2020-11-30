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Перенос Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио оценили в 1,9 млрд долларов

До переноса организация Игр оценивалась в 13 млрд долларов.

Фото : релиз30 ноября 2020, 10:17

Оргкомитет Токио 2020, столичное правительство Токио и правительство Японии в декабре 2020 года определят какую часть дополнительных затрат (охрана и аренда помещений, аренда оборудования, дополнительная рабсила) каждая из сторон возьмет на себя, передает zakon.kz.

До переноса организация Игр оценивалась в 13 млрд долларов:

- 5,8 млрд USD - Оргкомитет Игр

- 5,7 млрд USD - правительство Токио

- 1,4 млрд USD - правительство Японии

В мае 2020 года Президент МОК Томас Бах сказал, что перенос Токио-2020 обойдется в 800 млн долларов.

Из них:

- 150 млн USD - "пакет помощи" для Олимпийского движения;

- 650 млн USD - организация перенесенных Игр.

После этого Токио-2020 и МОК объявили о 50 мерах по сокращению расходов "Токийская модель", которые, как утверждается, позволят сэкономить 288 млн долларов (и будут примером в будущем для других стран):

- сокращение числа официальных лиц, посещающих Игры;

- реформа инфраструктуры города (уменьшение освещения и количества дополнительных временных источников питания для объектов);

- отмена церемоний в Атлетической деревне.


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