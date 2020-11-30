Доллар подорожал на торгах

Курс доллара вырос почти на 1 тенге.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 424,86 тенге, поднявшись на 0,94 тенге, передает zakon.kz.

Курс евро также вырос.

В обменниках доллары покупают/продают по 425-426,5 тенге, евро - 508-510 тенге, рос. рубль - 5,58-5,63 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются на торгах.

Так, январские фьючерсы на нефть WTI снизились на 1,27%, составив $45,16 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале уменьшились на 1,1% — до $47,72 за баррель.

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